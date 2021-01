Recken-Keeper Lesjak reist zur Handball WM - Ebner fit für Test gegen Wilhelmshaven

Beide Recken-Torhüter sind dafür bekannt, dass sie gern mal Ausflüge un­ter­neh­men. Normalerweise, um den Rivalen zu überraschen und den Ball im Gegenstoß abzufangen, was nicht ganz ohne Risiko ist. Nun un­ter­nimmt Urban Lesjak eine un­er­war­te­te Reise, die ebenfalls angesichts der Pandemie ge­wagt erscheint. Er rückt ins WM-Aufgebot Sloweniens nach – und ist am Freitag nach Ägypten geflogen.

Auftakt mit Rumpfkader: So geht es für die Recken in der Vorbereitung weiter

Acht statt sieben Profis sind nun bei der WM im Einsatz. „Ich freue mich sehr über die Nominierung und glaube, die Bedingungen sind gut“, sagt der 30-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in der List wohnt. Weil Urh Kastelic (FA Göppingen) positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, flog Lesjak binnen sieben Stunden über Istanbul zur slowenischen Auswahl, in der auch Nejc Cehte (traf schon gegen Südkorea) von den Re­cken steht.

Viertelfinale als Ziel

Ist die Gefahr einer Ansteckung nicht aber zu groß? Lesjak verneint das, der andere Schlussmann sei vom Team isoliert gewesen. Immerhin war er schon einmal positiv getestet worden – dann aber wieder negativ. Dennoch reiste Kastelic vorsichtshalber separat an. „Das ist also kein Pro­blem“, so Lesjak. Er nennt für das erfahrene Team als Ziel das Viertelfinale, „und dann kann alles passieren“.

Gleiches gilt offenbar für seine Zukunft in Hannover. „Es wäre perfekt für mich und meine Familie, wenn wir bleiben können“, sagt Lesjak, der aber gern wieder international spielen will und sich eine schlagkräftige Mannschaft wünscht. „Es wäre daher gut, wenn unser Team zusammenbleibt“, sagt der Torhüter. Nach der WM-Endrunde soll die Entscheidung über einen neuen Vertrag fallen.

Recken-Coach Ortega mit gemischten Gefühlen

Recken-Coach Carlos Ortega hat unterdessen gemischte Gefühle, wenn er an die WM denkt und die Nachrichten über weitere Corona-Fälle hört – so gern er seine Spieler dort in Aktion sieht. Da ist der Test gegen Wilhelmshaven eine willkommene Abwechslung. „Wir sind jetzt drei Wochen raus aus der Liga und brauchen Spiele, um in Form zu bleiben“, stellt Ortega fest, „immerhin geht es ja Anfang Februar schon weiter.“ Die erste Partie steht für die TSV Hannover-Burgdorf am 6. Februar daheim gegen die HSG Nordhorn-Lingen an.