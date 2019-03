Recken landen nach der Europacup-Party wieder im Ligaalltag: "So stark wie nie zuvor"

„Es ist wichtig, in der Gegenwart zu denken und zu leben“, sagt Ortega, immerhin selbst einst Champions-League-Sieger. Und darum weiß er: „Was gestern war, hilft dir nicht viel weiter.“ Natürlich nimmt der Coach aber viel mit aus den erfolgreichen Auftritten im internationalen Wettbewerb. „Die Mannschaft ist so stark wie nie zuvor in dieser Saison. Und das ist gut, denn es kommen ja nun die entscheidenden Wochen“, sagt der Spanier.

Carlos Ortega musste am Tag nach dem Riesenerfolg bereits früh aufstehen. Wie immer an einem Wochentag. Der Recken-Trainer brachte seine vier Kinder zur internationalen Schule. Das Erreichen des Viertelfinales im EHF-Cup nach dem starken Auftritt gegen Nexe hatte er da bereits abgehakt. „Das war ein großes Spiel von uns. Ein großes Spiel für den Verein. Aber es ist jetzt schon Geschichte“, betont Ortega. „Ich denke jetzt nur noch an Wetzlar. Die wollen wir unbedingt schlagen.“ Nach der Euro-Gala hat die Recken der Alltag im Griff. Morgen um 13.30 Uhr trifft die TSV Hannover-Burgdorf in der Tui-Arena auf die HSG Wetzlar.

Beim beginnenden Saisonendspurt nehmen die Recken auch die Zuschauer mit. 3600 gegen Nexe, schon 5800 verkaufte Tickets gegen Wetzlar. „Auch die Stimmung war noch nie so gut wie gegen Nexe. Es war so laut, einfach phänomenal“, sagt Ortega. Etwas leiser ist es dafür zuletzt um die Youngster geworden. Die meisten Profis sind wieder fit, die Nachwuchskräfte kamen daher zu weniger Einsatzzeiten.

Besonders Martin Ziemer hat sich wieder ins Rampenlicht gespielt, der zum Saisonende nach Berlin wechselnde Torwart half den Recken entscheidend, erstmals die Runde der besten acht zu erreichen. Aber auch Linksaußen Cristian Ugalde war überragend. Weder gegen Bitola (9 Tore) noch gegen Nexe (8) leistete sich der „Roadrunner“ einen Fehlwurf, er wirkte befreit und jubelte mit am lautesten. „In den Partien davor war Cristian nicht ganz so stark. Aber das war jetzt wirklich sensationell“, lobte der Trainer.

Große Ehre für die Youngster

Für Veit Mävers (18) ist das halb so wild, er bastelt ohnehin gerade an seinem Abitur. „Das ist schon cool, was hier gerade passiert. Es ist eine große Ehre, dabei zu sein“, sagt Mävers. Er spielt in der Rückraummitte und ist zudem Siebenmeterspezialist. „Veit hat in sehr wichtigen Situationen viel Verantwortung übernommen“, attestiert Ortega. Gegen Nexe verwandelte Timo Kastening jedoch vier von fünf Strafwürfen, der Youngster Mävers kam nicht extra aufs Feld.

Gegner kommt mit Giganten

Gegen Wetzlar rechnet der Coach mit einer kniffligen Aufgabe, der Tabellen-14. kommt mit vielen hochgewachsenen Spielern. Die Recken könnten auf Platz neun klettern. In der Bundesliga sei jede Partie wichtig, sagt Ortega. „An den nächsten Gegner im EHF-Pokal und an das Final Four im Pokal denken wir anschließend.“ Der Trainer hofft, dass die Mannschaft „diese Form halten kann“. Und eines ist Carlos Ortega besonders wichtig, und er spricht diesen Satz betont langsam: „Mit einer Abwehr wie dieser ist alles möglich.“