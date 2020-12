Recken-Meinung: Carlos Ortega ist einer der wenigen Stars, die das Team noch hat

Diese Geschichte beginnt schon einen Bart zu haben, mit dem sich ein Weihnachtsmann nicht zu verstecken bräuchte. Die Recken können keine zwei Spiele am Stück gewinnen in dieser Saison. Nach dem klaren Erfolg gegen den TBV Lemgo kurz vor dem Fest hat die TSV am zweiten Weihnachtsfeiertag beim SC Magdeburg hoch verloren. Alles wie gehabt also? Nicht ganz.

Anzeige

In den vergangenen Wochen hatten sich die Recken verbessert, vieles deutete darauf hin, dass der Vorstoß in die obere Tabellenhälfte gelingen könnte. Diesen leichten Aufwärtstrend hat die Mannschaft schon mit einer sehr schlechten ersten Halbzeit beendet – und die zweite war nicht viel besser.