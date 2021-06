Recken-Meinung: Das war ein perfekter Abschluss dieser merkwürdigen Corona-Saison 

Der Fan-Block wollte nicht verstummen. Auch mehr als eine Stunde nach Abpfiff feierten die Recken-Anhänger ihre Team. Diese Sause hatten sich die Anhänger nach so langer Abstinenz verdient. Am Sonntag passierte in der ZAG-Arena ein perfekter und hochemotionaler Abschluss dieser merkwürdigen und ewig-langen Corona-Saison, die sich zog wie ein Kaugummi.

Knapp 3000 waren da, so viele wie nie in diesem Jahr. Sie sahen einen berauschenden Sieg gegen Leipzig, den anschließenden letzten Tanz des Teams, die tränenreichen Abschiede der zwei Spieler und des Trainer-Duos - das Beste kam zum Schluss. Gänsehaut inklusive.