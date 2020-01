Recken-Meinung: Deutschland lernt Timo Kastening kennen

"Guten Abend, Herr Schnatzscheider"

Moderator Dieter Kürten begrüßte den damaligen HSV-Torjäger Dieter Schatzschneider einst mit den Worten „Guten Abend, Herr Schnatzschneider“ im ZDF-Sportstudio. Lustig auch die TV-Panne von 2005. Frage von ARD-Reporter Wolfgang Nadvornik an Per Mertesacker: „Marcell Jansen, was war das für ein Gefühl, die Hymne gehört zu haben? Haben Sie die Hose voll gehabt?“ Mertesacker (trocken): „Ich bin zwar nicht Marcell Jansen, aber sonst …“ Nadvornik (hektisch): „Ich weiß, Per Mertesacker!“

Ja, gut – eine fiese Wortfindungsnamensstörung. Wir wollen da gar nicht so sehr auf andere schauen. Bei uns hieß 96-Legende Jörg Sievers in den vergangenen 30 Jahren bestimmt auch zwei- bis dreimal Ralf mit Vornamen. Ralf Sievers ist ein geschätzter Ex-Kollege von der Neuen Presse.