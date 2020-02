Recken-Meinung: Die Recken könnten noch ein Weilchen mit den Großen spielen

Jetzt punkten sie sogar schon in Partien, in denen arg wenig funktioniert. Die Recken haben sich beim SC Magdeburg sehr glücklich einen Zähler gesichert. In den letzten acht Minuten holte die TSV einen Sechs-Tore-Rückstand auf und machte einfach immer weiter, angetrieben von einem fantastischen Timo Kastening. Ein Kommentar von Stefan Dinse.