Recken-Meinung: Diese Saison ist ein Höhenflug mit Luftlöchern

Heiße Luft in der Kieler Sparkassen-Arena. Einpeitschende Worte des Hallensprechers, Flammenwerfer und Nebelhorn sorgten für aufgeheizte Stimmung in dem ehemaligen Hangar vom Sylter Flughafen. Schon so manches Team erlebte hier böse Bruchlandungen. Auch die Recken.

Am Sonntag geriet Hannover erneut in heftige Turbulenzen – mit ganz vielen Luftlöchern. Erstmals in dieser Saison, die bislang ein einziger Höhenflug war. Die TSV Hannover-Burgdorf hatte keine Kontrolle, war lediglich ein Flugbegleiter.