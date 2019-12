Recken-Meinung: Dieses Duo wird Hannover fehlen

Die Hauptdarsteller der Recken – Morten Olsen und Timo Kastening – haben jede Menge gemein. Beides Recken-Ikonen, seit Jahren dabei. Elite der Liga und Garanten für den aktuellen Recken-Höhenflug. Beide wollen zur EM im Januar, beide gehen am Saisonende – Olsen zurück nach Dänemark, Kastening nach Melsungen. Die Abschiedstournee des Duos ist in vollem Gange. Man wird diese Spieler vermissen.

Sympathisch und verrückt

Es ist diese erfrischende Unbekümmertheit, die Kastening so sympathisch macht. Und es ist diese typisch leise, aber verrückte skandinavische Art, die Handball-Genie Olsen so liebenswert macht. Der Däne ging in der Nacht des WM-Triumphs ins Fitnessstudio zum Pumpen – nur so zum Spaß. Kastening verriet 2014 nach dem EHF-Cup-Spiel gegen Csurgo, ohne rot zu werden, dass er versehentlich die Unterhose falsch herum trug – und trotzdem oder gerade deswegen sechs Tore warf. Auch über den Mama-Schriftzug auf seinem Handgelenk-Tape lässt sich trefflich schmunzeln.