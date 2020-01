Recken-Meinung: Es geht um die Zukunft des Profi-Handballs in Hannover

Allerdings: Hier die Zweifel an den Sponsorenleistungen, dort die Vorwürfe des Vetragsbruchs. Missmanagement, überhöhte Abrechnungen – beide Parteien sparen nicht mit Konfrontationen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der es bei den Recken besser läuft denn je.

**Streit beschäftigt auch die Profimannschaft

**

Der kleinste gemeinsame Nenner bleibt nach wie vor die große 10000-Zuschauer-Arena, ohne Zweifel konkurrenzlos in der Region und maßgeblich für den weiteren Erfolg des hannoverschen Handballsports. Für Papenburg ist es mit dem juristischen Teilerfolg natürlich ein Leichtes, wieder Gesprächsangebote zu präsentieren. So schwer es der TSV Hannover-Burgdorf auch fallen mag: Jetzt müssen alle wieder an einen - an einen gemeinsamen - Tisch.

Die Folgen des Konflikts zeichnen sich unlängst ab: Für die neue Saison stehen Ende Januar noch keine Recken-Termine zur Verfügung, wann sie ihre Heimspiele in der Tui-Arena austragen können. Fakt ist: Der Streit ist festgefahren, beschäftigt neben den Unterstützern längst auch die Profimannschaft. Der Leidensdruck bei den Recken - er wurde vor Gericht nicht gesenkt. Und es geht längst nicht mehr um eine private Auseinandersetzung zwischen den Millionären Papenburg und Recken-Großsponsor Bernd Gessert. Es geht um die Zukunft dieses bislang so erfolgreichen Handballprojekts.