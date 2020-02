Recken-Meinung: Timo Kastening erfüllt die gesamte Handball-Region Hannover mit Stolz

„Ähhh, ähhm, ... wie heißt du?“ – sorry, Herr Ex-Bundestrainer, wenn wir Ihre Wortfindungsstörung noch einmal aus der Anekdotenkiste hervorkramen. Aber sie ist auch einen Monat nach Ihrem Namensblackout in einer EM-Spiel-Auszeit zu kurios – und in diesen Tagen noch einmal ganz aktuell. Christian Prokop ist mittlerweile Vergangenheit, Timo Kastening ist Gegenwart und Zukunft. Den Namen des Handballers der TSV Hannover-Burgdorf dürfte mittlerweile ganz Sport-Deutschland kennen.

Wir in Hannover wussten natürlich schon vor der EM im Januar und der Auszeichnung zum Handballer des Jahres am Dienstag, was wir an diesem Profi haben – und bald vermissen werden.