Recken-Meinung: Anschauungsunterricht vom Platzhirsch für die 96-Profis 

Hannover hat nun einmal bundesweit nicht so viele Möglichkeiten zu glänzen. Sprachpanscher, Rathausaffären, 96-Absturz – die Recken bilden die erfreuliche Ausnahme mit ihrem Sommermärchen, das bis in den Herbst hinein trägt. Die Handballer begeistern die nach Erfolg lechzende Stadt, der Triumph gegen Magdeburg elektrisiert.

Träumen wird doch wohl erlaubt sein. Und wer acht der neun Spiele in der besten Handballliga der Welt gewinnt, der darf sich auch größere Ziele setzen als einen einstelligen Tabellenplatz. Nicht durchdrehen, ist klar. Der Recken-Sprech ist natürlich auf Zurückhaltung programmiert. Und das ist auch gut so. Diesen besonderen Moment aber, den dürfen Spieler, Verein und Fans in vollen Zügen genießen.

Cedric Teuchert im Interview: "Der Verein ist so groß – er muss fast in die Bundesliga"

Jetzt geht es gegen die Mannheimer Möchtegern-Meister im Tollhaus Tui-Arena. Die Löwen liegen den Recken bislang so gar nicht, gegen kein Team gibt es eine miesere Bilanz. Na und? Es gibt ausreichend Gründe, diese Horrorzahlen zu ändern.

Die Fußballprofis von 96, weit unten in der Zweitklassigkeit versunken, nahmen bereits beim Recken-Sieg gegen Flensburg Anschauungsunterricht, was ein Team imstande ist zu leisten, wenn es gemeinsam marschiert. Vor dem Niedersachsenduell gegen Osnabrück am Sonntag nun schauen sich die Krisenkicker wieder den aktuellen Sport-Platzhirsch der Stadt an. Lieber gut kopiert, als schlecht erfunden.