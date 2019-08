Hammerlos! Recken müssen im Pokal-Achtelfinale nach Flensburg

Das nennt man dann wohl ein Hammerlos: Die Recken müssen im Achtelfinale des DHB-Pokals zu Meister und Supercup-Sieger SG Flensburg-Handewitt. Ex-Handballer Pascal Hens und Fußball-Trainer Marco Rose (Gladbach) zogen am Mittwochabend die Lose in Düsseldorf nach dem Supercup zwischen Flensburg und Kiel.

Und sie spannten die Recken lange auf die Folter. Flensburg und Hannover blieben als letzte Kugeln im Topf. Die Paarung war also klar, nur die Frage des Heimrechts war noch offen. Rose griff sich leider die SG-Kugel zuerst. „Es gab leichtere Lose, Flensburg ist eine Herausforderung“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen und machte sofort Mut: „Wir haben in den vergangenen Spielen in Flensburg gezeigt, dass wir mithalten können.“

Die Achtelfinals werden am 1. und 2. Oktober ausgetragen.