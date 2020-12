Recken noch nicht gefestigt: Die Rasselbande der TSV Hannover-Burgdorf braucht noch Zeit

Es bleibt seltsam mit den Recken in dieser Saison. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf überraschen praktisch an jedem Spieltag. In beide Richtungen, positiv wie negativ. Unbegreifliche Punktverluste gegen den Bergischen HC, Ludwigshafen und Essen, eine Chancenlos-Pleite in Stuttgart. Ein phänomenaler Sieg inklusive bester Saisonleistung gegen Göppingen vergangenen Donnerstag – als niemand damit rechnete. Anzeige Sonntag nun die vermeidbare Heimpleite (die erste der Saison) gegen Balingen – als niemand damit rechnete. Kurzum: Die Recken sind mal wieder eine Wundertüte. So wie immer nach einer vorangegangenen Topsaison. Paradox: Auf nichts ist so viel Verlass wie auf die Unbeständigkeit der TSV.

Neue Mannschaft braucht Zeit Woran das aktuell liegt? Am Umbruch im Corona-Sommer. An den schwerwiegenden Verlusten gestandener Topspieler wie Morten Olsen, Mait Patrail, Timo Kastening und Cristian Ugalde. An der weiteren Verjüngung des Teams. Aus der Olsenbande ist eine Rasselbande geworden. Und die braucht Zeit. Und Erfahrung. Es ist eine Ausbildungssaison, die Geduld von allen Seiten erfordert. All die Enttäuschungen, die verschenkten Siege, die empfindlichen Niederlagen – „das sind wichtige Erfahrungen, die die Mannschaft sammelt. Dazu gehören die schlechten. Das ist nicht schön, aber das ist normal“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen.

Ein anderer Teil der Wahrheit ist allerdings auch: Die Recken beherrschen derzeit ziemlich selten die womöglich einfachste Tat der sehr komplexen Sportart Handball: Tore zu werfen, Chancen zu nutzen. Was das Ortega-Team schon an (einfachsten) Möglichkeiten verpulverte, reicht für zwei Spiele. Die Chancen sind da und herausgespielt, aber die Verwertung lässt zu wünschen übrig.

Zu viele Siebenmeter werden verworfen Auch die Siebenmeter-Quote war zuletzt nicht mehr ausreichend, sondern mangelhaft. Zwei von vier gegen Balingen, zwei von fünf gegen Göppingen, null von zwei gegen Essen, zwei von vier gegen Ludwigshafen. Immer involviert: Rechtsaußen Johan Hansen. Der dänische Weltmeister hatte bis zum Ludwigshafen-Spiel eine hundertprozentige Quote. Zuletzt war auf ihn kein Verlass mehr von der Linie. Allerdings auch nicht auf Filip Kuzmanovski und Veit Mävers, die ihn vertreten. Bedenklich: Hansen, mit 40 Toren bester Recken-Schütze bisher, trifft auch aus dem Feld immer seltener. „Er hat keine gute Phase, das ist eben so. Erklären kann ich das nicht, das ist Sport“, sagt Trainer Carlos Ortega und zuckt mit den Schultern. „Die Siebenmeter-Tendenz ist nicht gut, das ist klar“, sagt Christophersen, nimmt Hansen aber in Schutz: „Gegen Göppingen war er gut, gegen Balingen hat er keinen guten Tagen gehabt. Aber damit war Johan nicht alleine.“