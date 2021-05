Nach Recken-Remis gegen Berlin: Viel Lob für Hanne - Büchner wirft den Frust weg

„Ich hab das gebraucht“, so Büchner. Er hatte die letzte Chance vergeben für die TSV Hannover-Burgdorf, ihre Führung gegen die Füchse auf zwei Tore auszubauen. Er verfehlte den Kasten allerdings deutlich. Im Gegenzug glich Berlin Sekunden vor dem Abpfiff aus. „Der Ball ist mir weggerutscht, auch vorher waren schon einige nicht so platziert wie gewünscht. Das ärgert mich dann umso mehr“, sagte Büchner.

Vincent Büchner hat sich den Frust von der Seele geworfen, bis er eine Blase an der rechten Hand hatte. Sein Ärger war groß. Der Linksaußen nahm noch das verwaiste Tor unter Beschuss, als die weiteren Recken längst in der Kabine waren. Noch knapp 30 Minuten später wuchtete Büchner die Bälle aus spitzestem Winkel ins Netz oder an den Innenpfosten, die meisten verwandelte er – sogar auf der Grundlinie stehend.

Bittere Pille: Recken verspielen Sieg gegen Füchse Berlin in den Schlusssekunden

Böhm spricht Büchner Mut zu

Kapitän Fabian Böhm hatte dem 23-Jährigen gleich nach dem Abpfiff Mut zugesprochen, nahm ihn in den Arm. Auch Coach Carlos Ortega sagte in seiner Spielanalyse, derlei könne eben passieren: „Das war Pech.“

Aber dem zuletzt so zuverlässigen Büchner war das nicht genug. „Ich werfe ohnehin manchmal im Training vorher oder hinterher noch allein einige Bälle aufs Tor“, sagte Büchner, „das hat mir gutgetan.“ Eine Blase trägt er jedoch normalerweise nicht davon. Daher machte dann auch der zweifache Torschütze Feierabend und trottete ins lange Wochenende. Am Freitag hatten die Recken frei, in den nächsten Wochen wartet ein strammes Programm auf sie.

Hanne überagt im Rückraum

Im Gegensatz zu Büchner musste Martin Hanne keinen Zorn loswerden. Im Gegenteil. Nach der Roten Karte für Böhm wegen eines Fouls an Fabian Wiede übernahm der 20-Jährige viel Verantwortung im linken Rückraum.

Sportchef Sven-Sören Christophersen schnappte den fünffachen Torschützen bald nach dem Ende und brachte ihn zum Fernsehinterview. Die Frage, ob dies der beste Hanne sei, den die Bundesliga je gesehen hat, bejahte das Geburtstagskind vom Mittwoch. Er fühle sich immer wohler und immer stärker eingebunden. Was er gelernt hat: Sich voll reinwerfen, alles in den Abschluss legen. „Halbherzig bin ich nicht gefährlich“, so Hanne.