Recken-Riese Brozovic ist "absolut bereit für Kiel" - Böhm ist etwas müde

Brozovic stand im Endspiel gegen Spanien (20:22) rund 16 Minuten auf dem Feld, warf den Ball zum 20:20 ins leere Tor. „Es war so knapp, wir hatten nicht das nötige Glück“, sagt „Brozo“, so der Spitzname des 110-Kilo-Kraftpakets. „Aber inzwischen bin ich zufrieden. Wir sind eine richtig gute Mannschaft, und meine Arbeit in der Abwehr war gut.“

Zum Traurigsein haben Ilija Brozovic und die Kroaten nach dem so knapp verpassten EM-Titel wenig Zeit gehabt. „Wir sind ja gleich von Stockholm nach Zagreb geflogen, die Spieler mussten zu ihren Vereinen“, berichtet der Recken-Kreisläufer. Enttäuscht ist der nachnominierte Brozovic zwar noch, müde aber überhaupt nicht. „Ich war ja vorher bei meiner Familie in Metkovic und hab Urlaub gemacht, ich bin fit“, sagt der Vize-Europameister.

"Absolut bereit für Kiel"

Am Mittwoch steigt Brozovic wieder ins Training bei der TSV Hannover-Burgdorf ein. Er kann sich eines warmen Empfangs sicher sein. Brozovic ist ein eher ruhiger Vertreter, aber dennoch sehr beliebt. Dessen ungeachtet hat Brozovic schon die nächste Aufgabe im Kopf, am Samstag (20.45 Uhr/Tui-Arena) kommt der THW Kiel zum Topspiel. „Ich bin absolut bereit für Kiel. Wir sind sehr stark, haben zu Hause noch kein Spiel verloren – und das wird auch so bleiben“, kündigt der 29-Jährige an.

Böhm ist da ein wenig vorsichtiger in Sachen Kiel-Prognose. Er will sich bei den ersten gemeinsamen Einheiten mit den Recken „einen Überblick verschaffen, wie es so läuft“. Es war nicht die EM des 30-Jährigen. „Ich hab nicht zu meiner gewohnten Form gefunden, hab mich schwergetan. Woran das lag, kann ich gar nicht genau sagen“, sagt der TSV-Spielführer, „es war aber auch nicht alles schlecht.“ Zwei Tage Ruhe blieben ihm für die Familie. Etwas müde im Kopf und körperlich fühlt sich Böhm. Was gegen den THW möglich ist, „ist jetzt wirklich schwer zu sagen“.