Recken scherzen über Bundestrainer Prokop: "Hätten eine Idee für neue Trikots"

Es war schon eine kuriose Szene beim Europameisterschafts-Auftakt der deutschen Handballer: Während einer Auszeit beim Spiel gegen Holland konnte sich Handball-Bundestrainer Christian Prokop offenbar nicht an den Namen von Nationalspieler Timo Kastening erinnern . "Wie heißt du?", fragte er seinen Rechtsaußen plötzlich. Kastening selbst blickte den Coach während seiner live im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache zunächst verdutzt an. "Timo!", antwortete der 24-Jährige schließlich.

Recken erlauben sich einen Scherz

Nun erlaubten sich die Recken via Instagram einen kleinen Spaß in Hinblick auf die kuriose Situation in der Auszeit. "Wir hätten da eine Idee für die neuen Trikots", heißt es in dem Post. Zu sehen ist ein Bild von Timo Kastening im Trikot der deutschen Handball Nationalmannschaft - auf der Brust klebt sein Namensschild.