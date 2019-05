Nach dem Europapokal-Aus der Recken sagt Kai Häfner: „Sind Fans etwas schuldig.“

Als Trainer Carlos Ortega bei der üblichen Pressekonferenz sein knappes Fazit aufgesagt hatte, wollte er nur noch schnell weg. Verständlich. Seine Handball-Recken hatten am Sonntag bei der 28:30-Pleite im Viertelfinalrückspiel des EHF-Cups bei den Füchsen Berlin einen erneut schwachen Auftritt abgeliefert. Besonders in der ersten Halbzeit (11:18). Kein Wunder, keine Wende. Die Recken waren weit davon entfernt, irgendwie das 26:34 aus dem Hinspiel wettzumachen.

Wie Ortega hatte es auch Sven-Sören Christophersen eilig. Allerdings aus einem anderen Grund. Der Recken-Sportchef machte den Chauffeur für Veit Mävers. Der Nachwuchs-Recke hatte gestern eine Abiturprüfung. Im Auto von Christophersen war er schneller wieder in Hannover zurück als mit dem Mannschaftsbus und hatte so mehr Zeit, sich auf die Prüfung vorzubereiten.

Wie konnten die Recken in beiden Spielen so krachend scheitern? Wieso lieferten sie in Berlin eine erste Halbzeit ab, die Trainer Ortega als „unseriös“ bezeichnete? Ge­naue Antworten konnte Häfner dafür auch noch nicht liefern. „Uns haben die nötige Cleverness und Erfahrung gefehlt. Das hat uns schon die ganze Saison im EHF-Cup begleitet“, sagte er.

Nach der bitteren Pokal-Halbfinalniederlage gegen Magdeburg und dem kläglichen Europa-Aus gegen Berlin wollen die Recken die Saison nun, „so gut es geht, zu Ende bringen und noch ein paar Plätze gutmachen“, sagt Häfner. Sechs Ligaspiele stehen noch an. Sonntag da­heim gegen Magdeburg, danach in Bietigheim, zu Hause gegen Gummersbach, in Melsungen, zu Hause gegen Leipzig und zuletzt in Kiel. Die Recken möchten ihren leidgeprüften Anhängern noch etwas zurückgeben. „Wir sind unseren Fans etwas schuldig. Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen“, sagt Häfner.