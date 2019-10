Recken-Stars zurück im Alltag: So waren die Nationalspieler in Form

Die Rollen sind klar verteilt. Die Recken thronen mit 17:3 Punkten an der Spitze, Nordhorn ist mit 2:18 Zählern Letzter. Ob sich die Recken für diese vermeintlich leichte Aufgabe genauso motivieren können wie zuvor gegen die Top-Teams? Das kümmert Sportchef Sven-Sören Christophersen weniger. Er macht sich eher Gedanken wegen der „kurzen Vorbereitungszeit“ und „wie wir unseren Rhythmus wiederfinden“. Erst am Dienstag trainieren die Recken erstmals seit der Länderspielpause wieder komplett. Und viele Spieler plagen sich mit Wehwehchen herum. Niemand ist dramatisch verletzt, aber komplett schmerzfrei sind die wenigsten.

Der nächste Gegner der Recken heißt am Donnerstag HSG Nordhorn-Lingen, das klingt weit weniger spektakulär als zuvor Flensburg, Magdeburg oder Rhein-Neckar Löwen. Aufsteiger Nordhorn ist um 19 Uhr in der Swiss-Life-Hall zu Gast. Die Bundesliga-Premiere zwischen diesen beiden Teams ist bereits ausverkauft.

Nicht alle Spieler kamen mit Erfolgserlebnissen zurück nach Hannover. Mait Patrail spielte für Estland zwar groß auf, er schied aber mit seinem Team in der WM-Qualifikation nach Niederlagen gegen die Türkei (29:33) und Belgien (20:25) aus. Patrail war mit 17 Toren in zwei Spielen der mit Abstand Beste seines Teams.

Aufgabe für Ortega

Ivan Martinovic feierte am Samstag in Hannover gegen Deutschland mit einem Minieinsatz sein Debüt für Kroatien. Timo Kastening und Fabian Böhm standen auf der anderen Seite im DHB-Team, konnten aber nicht wirklich glänzen. Ebenso wenig wie schon beim ersten Test gegen Kroatien am Mittwoch in Zagreb.

Nejc Cehte (Slowenien) und Torwart Domenico Ebner (Italien) waren bei Freundschaftsspielen im Einsatz. Die Nicht-Nationalspieler der Recken haben sich derweil nicht ausgeruht. Trainer Carlos Ortega bat Freitag sogar zu einem Test gegen Nettelstedt. Hannover gewann knapp mit 29:28 gegen den Zweitligisten.

Es ist Ortegas wichtigste Aufgabe, jetzt wieder alle Ausgeflogenen zusammenzufügen und dasselbe Hochgefühl zu schaffen wie schon vor der Pause – auch gegen einen kleinen Gegner.