Recken-Streit: Arena-Besitzer Papenburg glaubt nicht an außergerichtliche Lösung

Beim letzten Recken-Heimspiel der Saison in seiner Halle ist Günter Papenburg nicht dabei. Der Arena-Eigner hat tatsächlich Wichtigeres zu tun. Der Baulöwe begleitet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dessen zweitägigem Staatsbesuch in Usbekistan. Papenburg gehört zur umfangreichen Wirtschaftsdelegation, die Steinmeier nach Zentralasien mitnahm. Zurück geht es erst Mittwoch, an Papenburgs 80. Geburtstag. Groß gefeiert wird am Sonnabend. Natürlich in der Tui-Arena – mit 6000 geladenen Gästen und Showstar Helene Fischer.

Bundespräsident, Usbekistan, 80. Geburtstag, Helene Fischer – da wirkt das Problem, das Papenburg aktuell mit den Recken hat, eher wie eine lästige Fliege. Doch einfach wegwischen lässt es sich nicht. Zu lange schwelt schon der Streit um die Finanzen zwischen Papenburg und der TSV Hannover-Burgdorf. Die jüngsten Versuche, die Angelegenheit außergerichtlich zu klären, klappten nicht.

Gericht gewährt weiteren Fristaufschub

Nach einem erneuten Fristaufschub haben beide Parteien noch mal etwa eineinhalb Wochen Zeit, sich zu einigen. Wenn nicht, muss das Landgericht Verden entscheiden. Papenburg geht auf Nachfrage davon aus, „dass die Entscheidung wahrscheinlich vor Gericht fällt“.