Recken-Streit geht vor Gericht in die nächste Runde

Dieser Streit lastet schwer auf einer bislang so großartigen Bundesliga-Saison – und er wird so schnell nicht vorbei sein. Vor dem Landgericht Verden geht die Auseinandersetzung zwischen den Handballern der TSV Hannover-Burgdorf und Arena-Besitzer Günter Papenburg am Freitag in die nächste Runde.