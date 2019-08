Recken-Talent Veit Mävers führt deutsche U19 zum nächsten Sieg bei WM

Deutschland und Island waren zuvor punktgleich. Mit 8:2 Zählern beendet das Mävers-Team die Gruppe. Nur Portugal, das dem deutschen Team zu Beginn des Turniers in Skopje die einzige Niederlage beibrachte, steht mit 10:0 Punkten auf Platz eins besser da.

Jung-Recke Veit Mävers (18) ist mit der deutschen U19 bei der WM in Nordmazedonien weiter im Siegmodus. Zum Abschluss der Vorrunde bezwang das DHB-Team, angeführt von Spielmacher Mävers, mit 26:22 den stark eingeschätzten Konkurrenten Island und sicherte sich Platz zwei in der Gruppe D. Mävers erzielte drei Tore und leistete sich keinen Fehlwurf.

Achtelfinale gegen Argentinien

Im Achtelfinale trifft die deutsche U19-Nationalmannschaft am Mittwoch auf Argentinien. Die Südamerikaner profitierten von der 22:31 Niederlage von Nordmazedonien gegen Japan und wurden in der Gruppe C Tabellendritter hinter Dänemark und Japan.

Die deutschen WM-Vorrundenergebnisse in Gruppe D:_

Deutschland - Portugal 26:33 (15:18)

Tunesien - Deutschland 15:36 (10:15)

Deutschland - Serbien 30:22 (16:11)

Deutschland - Brasilien 28:22 (13:11)

Island - Deutschland 22:26 (9:13)_