Recken-Test gegen Dormagen abgesagt – Prokop: "vernichtende Situation"

Die Winter-Vorbereitung der Handball-Recken bleibt weiter empfindlich gestört: Aufgrund von weiteren Corona-Fällen im Mannschaftskreis hat die TSV Hannover-Burgdorf vorsorglich das für Freitagnachmittag angesetzte Testspiel gegen Bayer Dormagen abgesagt und ersatzlos gestrichen. Anzeige Vergangene Woche hatten die Recken das in Ilsenburg geplante Mini-Trainingslager sowie die Teilnahme am anschließenden Testturnier in Dessau absagen müssen.

Einzig verbleibende Testmöglichkeit vor dem Bundesliga-Start am 10. Februar daheim gegen Hamburg ist somit die für den 2. Februar geplante Partie gegen Minden. Doch auch dieses Spiel ist angesichts der aktuellen Entwicklung keinesfalls sicher. Denn auch Minden hat etliche Corona-Fälle zu beklagen. „Das Spiel wäre schon wichtig so kurz vorm Wiedereinstieg in die Liga“, hofft Trainer Christian Prokop.

Sechs Fälle bei den Recken Bei den Recken sind es nun insgesamt sechs Fälle. Fünf Spieler sind betroffen, dazu ein Mitglied aus dem Trainer- und Betreuerstab. Allesamt mit milden Verläufen, weitgehend symptomfrei. Die positiv getesteten Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Optimal ist die Situation nicht“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Wir müssen sie nehmen, wie sie ist und täglich neu bewerten. Die Gesundung der erkrankten Spieler steht im Vordergrund." Für Trainer Prokop ist es eine „vernichtende Situation, der wir uns stellen müssen und wollen. Es ist eine Herausforderung, flexibel umzuplanen.“ Er wolle mit dem, was vom Team übrigbleibt, "die Zeit jetzt nutzen, in anderen Trainingsformern zu arbeiten“. Alle anderen Mannschaften werde es auch "irgendwann in unterschiedlichem Ausmaß treffen. Da geht es darum, wer am besten damit umgehen kann.“

Das ist der Spielplan der Recken der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL-Saison 2021/22 19. Spieltag: HSV Hamburg (H), Donnerstag, 10. Februar, 19.05 Uhr ©