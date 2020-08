Recken testen gegen den HSV Hamburg: "Wir brauchen jedes Spiel"

Nach fast einem halben Jahr Corona-Pause wollen die Recken tatsächlich wieder Handball spielen. Gegen einen echten Kontrahenten. Am Sonntag steht um 16 Uhr in der Swiss-Life-Hall der Test gegen Zweitligist HSV Hamburg auf dem Programm. „Ich hoffe, dass es tatsächlich klappt und wir wirklich spielen. Aber in diesen Tagen ist ja alles möglich“, sagt Recken-Trainer Carlos Ortega, „es ist echt eine verrückte Zeit.“ Für die Partie sind keine Fans zugelassen. Der Test gegen Erstligarivale Melsungen war am Donnerstag ausgefallen, die MT meldete einen Corona-Fall im Betreuerteam. Ortega plante um, ließ trainieren und legte eine teambildende Maßnahme auf den Freitag. „Wir brauchen jedes Spiel und suchen weiter Testgegner“, sagt der Coach. Die TSV Hannover-Burgdorf hat seit dem 8. März daheim gegen Frisch Auf Göppingen (30:32) keine Partie mehr bestritten.

Hauptaugenmerk liegt auf Neuzugängen Seit Mitte Juli trainieren die Recken wieder, der Coach ist bisher sehr zufrieden: „Wie diese junge Mannschaft sich zeigt, macht mich glücklich. Die Stimmung ist trotz Corona gut. Aber bei 100 Prozent Leistungsvermögen ist natürlich noch keiner.“ Ein Hauptaugenmerk liegt auf den Neuzugängen. Da wäre zum einen der Däne Johan Hansen. Der Rechtsaußen habe das Abwehrsystem der TSV inzwischen verstanden, sagt Ortega. Und offensiv? „Ha!“, antwortet der Coach da und lacht, „Johan ist sehr, sehr gut.“ Als Mittelmann ist der frühere Magdeburger Filip Kuzmanovski neu – er hat sozusagen eine noch längere Pause hinter sich als die Kollegen. Beim SCM kam der Spielmacher aus Nordmazedonien zumeist nur auf Kurzeinsätze von wenigen Minuten. Und dann vornehmlich in der Abwehr. Das macht er super, attestiert der Trainer. „Im Angriff braucht Filip noch Zeit, das ist ganz normal. Er muss seine Nebenleute erst richtig kennenlernen, und das geht in Spielen am besten“, so Ortega. Im Test gegen die Hamburger wird sich zudem Malte Donker in den Angriff einschalten, vor seiner Schulteroperation spielte der 22-jährige Linkshänder nur in der Abwehr. „Malte kann das, damit haben wir eine Option mehr“, sagt Ortega. Zumal der Slowene Nejc Cehte (schwere Verletzung des großen Zehs) noch länger ausfallen könnte. „Wir wissen einfach nicht, wann wir wieder mit Nejc planen können“, so Ortega.

Hoch hinaus: Beim Auftakttraining in der Swiss-Life-Hall setzt Fabian Böhm zum Wurf an. Den Kapitän plagen Schulterprobleme. © Florian Petrow

