Recken testen ohne WM-Fahrer gegen Lübbecke: Der letzte Kraftakt vor dem Start

Das vielleicht haarigste Problem hat Carlos Ortega nicht selbst in den Griff bekommen. Auch den Recken-Trainer nervt in der Zeit des Lockdowns seine Frisur. Seine Frau Maria hat zu Schere und Rasierer gegriffen, nun hat Ortega wieder freie Sicht für wichtige Aufgaben. Am Freitagabend steht die nächste an, und die droht den Recken, nun ja, nicht über den Kopf zu wachsen. Anzeige Um 18 Uhr ist Zweitligist TuS Nettelstedt-Lübbecke in der Swiss-Life-Hall zu Gast. Es ist der letzte Test, bevor es mit der Bundesliga weitergeht.

Lob für Fischer Zuletzt hatte die TSV Hannover-Burgdorf Erstligakontrahent GWD Minden souverän mit 32:29 besiegt, beide Teams waren sehr jung. Jetzt kommt ein Zweitligist mit vollem, eingespieltem Kader. „Von daher glaube und hoffe ich, dass es für uns ein gutes Timing und der richtige Gegner ist“, sagt Ortega, der nur insgesamt 13 Mann aufbieten kann. Interessant aus Sicht der Recken: Die HSG Nordhorn-Lingen, erster Gegner der Recken am 6. Februar (20.30 Uhr, ZAG-Arena), schlug Lübbecke jüngst nur mit 22:21. Evgeni Pevnov erhält am Kreis Unterstützung vom zuletzt überzeugenden Justus Fischer. „Justus wird immer besser, man kann sagen, alle Jugendlichen haben mit uns in der WM-Pause sehr hart gearbeitet und sich gesteigert“, lobt Ortega. Pevnov hält große Stücke auf Fischer: „Er hat Riesenpotenzial und den Körper. In allen Bereichen noch eine Schippe drauf, dann sehe ich ihn in der Bundesliga.“

WM-Fahrer der Recken haben noch frei Der Recken-Routinier hat in der WM-Pause „gesammelte Blessuren auskuriert“, die Vorbereitung seit dem 11. Januar fasst er so zusammen: „Rennen, Schwitzen und Schmerzen.“ Hannovers Ägypten-Fahrer sind noch nicht wieder mit dabei in diesem finalen Test, sie bekommen vier bis fünf Tage frei und müssen zudem erst sämtliche Corona-Tests hinter sich bringen. „Im Fokus stehen wieder unsere jungen Leute, die anderen brauchen diese Pause“, sagt Ortega. Recken-Kapitän Fabian Böhm und Filip Kuzmanovski (Nordmazedonien) sind bereits zurück, ein Quartett wurde erst gestern am Abend wieder in Hannover erwartet. Die Slowenen Urban Lesjak und Nejc Cehte hatten ebenso eine umständliche Reiseroute wie Ilija Brozovic und Ivan Martinovic, die mit Kroatien überraschend früh aus dem Turnier flogen. „Es war schön, für mein Land bei der WM zu spielen. Schade, ein Sieg hat uns gefehlt. Aber es geht ja schon bald mit den nächsten Länderspielen weiter“, sagt Torwart Lesjak.