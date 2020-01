Recke Timo Kastening ist startklar für das EM-Abenteuer

Am Nachmittag stand für Kastening, Böhm und die 15 weiteren Handballer im Europameisterschaftskader von Bundestrainer Christian Prokop bereits die erste Einheit an. „Wir werden wohl ein- bis zweimal am Tag trainieren“, mutmaßte Kastening, der die Zeit zwischen dem letzten Ligaspiel 2019 und dem Nationalmannschaftslehrgang im Familienkreis verbracht hatte.

In der Bankenmetropole trafen beide Recken-Profis gegen 10 Uhr ein. Durch die Reise mit der Deutschen Bahn entgingen die Hannoveraner auch dem Blitzeis, das sich am Morgen in Hessen gebildet hatte.

Die Pause über den Jahreswechsel war arg kurz für Timo Kastening. Am Sonntag noch war der Rechtsaußen mit der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga aktiv (32:32 bei GWD Minden). Am Donnerstag traf sich der 24-Jährige mit Teamkollege Fabian Böhm (30) am Hauptbahnhof. „Um 7.41 Uhr fuhr unser ICE in Richtung Frankfurt ab“, sagte Kas­te­ning.

Vor dem großen internationalen Auftritt muss der Recken-Rechtsaußen noch eine kleine Zitterpartie überstehen. Prokop wird vor dem ersten Vorrundenspiel gegen die Niederlande am Donnerstag (18.15 Uhr) einen Spieler aus dem aktuellen 17er-Kader streichen müssen. Kastening ist vor diesem Moment aber nicht bange. „Ich freue mich riesig, dass ich überhaupt dabei bin“, sagte der 24-Jährige. „Ich glaube. dass ich ganz gute Aussichten habe, im Kader zu bleiben.“ Gelänge ihm das, nähme seine Nationalmannschaft-Laufbahn, die erst im Frühjahr 2019 begonnen hat, Fahrt in Richtung Olympia auf.

Am Neujahrsabend be­such­te er mit seinen Eltern und seinem Bruder die Großmutter. „Das hat bei uns Tradition“, erzählte er. Die Familie plant auch einen Besuch bei der Europameisterschaft (9. bis 26. Januar). „Wann und wo das sein wird, weiß ich derzeit nicht. Ich lasse mich überraschen“, sagt Kastening. Quasi familiär wird auch die Vorbereitungsatmosphäre in Frankfurt sein. „Ich wohne auf einem Zimmer mit Fabian Böhm“, sagt der Rechtsaußen. Die Recken sind also unter sich.

"Haben die Chance, etwas zu erreichen"

Zunächst stehen aber für ihn und die Kollegen zwei Testspiele gegen Island (Samstag in Mannheim) und Österreich (Montag in Wien) an. Am Dienstag geht’s zur Vorrunde nach Trondheim. Belegen die Deutschen nach dem Duellen mit den Niederlanden, Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar) den ersten oder zweiten Gruppenplatz, folgt der Flug nach Wien zur Zwischenrunde, die Endrunde ist in Stockholm. „Das sind drei überragende Spielorte“, sagt Kastening, bei dem die Vorfreude die etwaigen Reisestrapazen in den Hintergrund drängt.

Die Erwartungen an die deutschen Handballer gehen nicht nur beim Publikum in Richtung Medaille, auch bei den Spielern selbst. „Die Jungs, die hier sind, beweisen jede Woche in der Bundesliga, dass sie das Niveau haben, erfolgreich zu sein. Jetzt müssen wir das noch zusammenfügen“, sagt Kapitän Uwe Gensheimer. Keine Rolle soll es spielen, dass sieben etablierte Nationalspieler wegen Verletzungen ab­ge­sagt haben, zuletzt der Leipziger Franz Semper. „Ich glaube, dass wir die Chance haben, etwas zu erreichen“, prophezeite Torwart-Routinier Johannes Bitter. Er war 2007 schon Weltmeister.