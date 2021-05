Recken-Trainer Ortega weicht Zukunftsfrage aus - Ex-Bundestrainer Prokop ein Kandidat? 

Geht da nun vielleicht doch etwas für ihn, sollten sich die Recken und der Ortega lockende FC Barcelona einig werden? Oder kann Romero sich eine vorzeitige Rückkehr vorstellen, sollte Ortega doch noch ein weiteres Jahr bei den Recken bleiben – also eine Saison Bietigheim und dann weiter bei der TSV? Das verneint Romero ganz klar: „Ich habe mich entschieden für das Projekt in Bietigheim mit jungen Talenten. Dieses Projekt gefällt mir super. Wir wollen in die Bundesliga aufsteigen.“

Er ärgerte sich aber nicht lange über das 27:27. „Wir haben jetzt sieben von acht Punkten geholt und sind auf Linie, das ist sehr gut“, sagte Romero nach dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Zumindest in der nächsten Saison wird er die Duelle mit den Berlinern allerdings nicht mehr haben. Romero wechselt zur SSG Bietigheim in die 2. Bundesliga, nach vier Jahren als Assistent von Ortega wird er erstmals Cheftrainer.

Romero schließt Verbleib aus

Das Bietigheimer Vorhaben brauche jedoch Zeit, für drei Jahre hat Romero unterschrieben. Diesen Vertrag will er erfüllen. „Es war und ist eine sehr gute Zeit in Hannover. Die Verantwortlichen sind sehr loyal, und so etwas ist schwer zu finden. Das bedeutet alles für mich“, sagt der 40-Jährige, „aber auch ich will loyal sein und es in Zukunft bleiben.“ Mindestens die drei Jahre in Bietigheim hat er fest eingeplant. „Wenn man mich dort so lange will“, fügt Romero lachend hinzu.

Klar ist: Der FC Barcelona will seinen Ex-Spieler Ortega – und das ziemlich dringend, weil Nochtrainer Xavi Pascual im Sommer ein Jahr vor Vertragsende genervt aufhören will. Das Problem: Ortega hat erst für 2022 eine Ablöseklausel, Barcelona ist für einen Wechsel 2021 auf eine ausdrückliche Freigabe der Recken angewiesen und müsste wohl noch viel Geld drauf legen.

Ortega kann nicht einfach gehen

Rein vertragsrechtlich kann Ortega nicht einfach gehen. Und die Recken bräuchten akut einen Ersatz, um Ortega die Freigabe zu erteilen. Sportchef Sven-Sören Christophersen will sich dabei nichts diktieren lassen und sein eigenes Tempo fahren. Dennoch wäre es fahrlässig, nicht schon den kleinen Markt der zur Verfügung stehenden Alternativen zu son­dieren.