Recken-Trendwende muss her: Aushilfs-Co-Trainer Böhm macht sich keine Sorgen

Am Donnerstag hatte er wegen der Verletzung am Wurfarm schon die Partie gegen den TBV Lemgo verpasst. Die bittere 27:31-Pleite erlebte er als spontan eingesprungener Co-Trainer an der Seitenlinie. Chefcoach Christian Prokop hatte ihn nach Unterstützung gefragt, nachdem Assistent Heidmar Felixson wegen einer Corona-Infektion passen musste.

Fabian Böhm musste am Freitag früh wach sein – um gleich wieder einzuschlafen. Der Kapitän der TSV Hannover-Burgdorf wurde arthroskopisch an seinem rechten Ellenbogen operiert. Der Eingriff und die Vollnarkose dauerten nicht lang. Der kleine, freie Gelenkkörper wurde ausgespült. Böhm hatte Anfang der Woche im Training einen Schlag abbekommen und fällt wohl vier Wochen aus.

Noch kein Sieg in 2022: Recken verzweifeln auch an "Lieblingsgegner" Lemgo

Böhm schlug die Bitte nicht aus. „Klar, dass ich helfe. Ich kenne die Jungs ja gut“, so Böhm, der sich auch um die Spielerwechsel kümmerte. Es bleibt wohl bei einem einmaligen Ausflug, beim kommenden Spiel in Wuppertal beim Bergischen HC am Donnerstag dürfte Felixson wieder dabei sein.

Fehlt der Spielrhythmus oder die Qualität?

Prokop und Böhm konnten die dritte Niederlage im dritten Spiel im Jahr 2022 nicht verhindern. Die Mannschaft brachte sich mal wieder selbst um den Lohn. Der rote Faden: fehlende Konstanz. Vielleicht aufgrund des fehlenden Spielrhythmus. Schon zwei Recken-Spiele fielen seit dem Ende der Winterpause kurzfristig aus. Für Lemgo war es das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen, die Recken hatten eineinhalb Wochen ungewollte Spielpause. „Jetzt ist es wieder eine Woche bis zum nächsten Spiel“, sagt Böhm. Und danach steht die Länderspielpause an. Hannover kann sich also weiter nicht warmspielen.

Vielleicht ist die Inkonstanz aber auch ein Zeichen von mangelnder Qualität. Das Potenzial im Team ist zwar groß, aber die Spieler sind offenbar nicht in der Lage, es dauerhaft abzurufen. „Unsere schlechten Phasen sind einfach zu lang“, sagt Böhm. „Jede Mannschaft hat mal 15 schlechte Minuten. Aber über das Spiel verteilt. Und nicht am Stück so wie wir. Das müssen wir abstellen.“

"Wir dürfen nicht leichtfertig sein"

Nur wie? Ähnliche Probleme hatten die Recken auch schon zu Beginn der Saison. Mit dem neuen Trainer Christian Prokop gelang in den ersten sechs Spielen nur ein Sieg – am dritten Spieltag gegen den Bergischen HC. Erst im Dezember nahmen die Recken richtig Fahrt auf, hatten das neue System von Prokop verinnerlicht. Das Jahr endete mit einem starken Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen. Die miese Anfangsbilanz ist allerdings immer noch eine Hypothek mit Blick auf die Tabelle. Der Null-Punkte-Start in 2022 macht nichts besser. Es sind zwar nur drei Punkte zu den Löwen auf Platz zehn, aber auch nur fünf bis zu einem Abstiegsplatz. Gibt es keine schnelle Trendwende (und die ist nicht in Sicht), sind dauerhaft Abstiegssorgen angesagt. „Wir dürfen nicht leichtfertig sein, aber ich mache mir auch keine Sorgen“, sagt Kapitän Böhm.