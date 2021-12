Martinovic-Ersatz! Recken verpflichten Topspieler Branko Vujović aus Kielce

Der 23-jährige Montenegriner soll die Lücke ausfüllen, die durch den lange feststehenden Abgang von Ivan Martinovic zur MT Melsungen entsteht. Linkshänder sind selten im Handball, gute Linkshänder noch viel mehr. In Vujović haben die Recken offenbar eine vielversprechende Option gefunden.

Während die Handball-Recken im Liga-Alltag gerade alle Hände voll zu tun haben, bastelt Sportchef Sven-Sören Christophersen hinter den Kulissen weiter an der Zukunft der TSV Hannover-Burgdorf. Vielleicht die wichtigste Personalie hat er jetzt erledigt: Für den rechten Rückraum kommt für die nächsten drei Jahre Branko Vujović, eines der größten Talente auf dieser Position in Europa.

„Branko ist wichtig, dass er spielt“, weiß Christophersen, der sich bei Kielce-Präsident Bertus Servaas meldete und den Wechsel aushandelte. Der Niederländer lässt den Montenegriner gegen eine Ablösesumme zu den Recken. "Ich freue mich, dass wir mit Branko unsere Wunschlösung im rechten Rückraum präsentieren können", sagt der Sportchef. Bei der TSV hat er einen Dreijahresvertrag bis 2025 unterschrieben. Ein normaler Kontrakt ohne Ausstiegs-Optionen, kein Leihgeschäft, betont Christophersen. Auch wenn Kielce signalisiert hat, Vujović irgendwann zurück holen zu wollen. Doch das kann den Recken in den kommenden drei Jahren egal sein.

Christophersen hatte den Markt genau beobachtet und auch Spieler ins Visier genommen, die noch einen laufenden Vertrag haben – wie Vujović in Kielce (bis 2023). Allerdings hat dieser nun einen Star von Paris St. Germain vor die Nase gesetzt bekommen. Nedim Remili wechselt im Sommer von PSG nach Kielce. Im rechten Rückraum spielt dort außerdem schon Alex Dujschebajew, Sohn des Kielce-Trainers und der Handball-Legende Talant Dujschebajew. Vorerst kein Platz mehr im Überangebot für Vujović, den Kielce jetzt ziehen lässt, um sich weiterzuentwickeln.

„Ich bin so froh und stolz, dass ich für ein Team wie Hannover unterschrieben habe“, sagt Vujović. „Wir alle wissen, dass Hannover ein großartiges Team mit großen Ambitionen ist. Und ich möchte ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Die Wurfmaschine Vujović kommt vom KS Lonza Vive Kielce, dem polnischen Top-Klub, bei dem auch Nationaltorwart Andreas Wolff unter Vertrag steht. Vujović war 2015 als Teenager aus der Heimat nach Kielce gewechselt, wurde zwischendurch von 2017 bis 2019 an den slowenischen Top-Klub RK Celje ausgeliehen. Für beide Teams lief der 1,96 Meter große Linkshänder in der Champions League auf. Jetzt freut er sich, sich „in der besten Liga der Welt zu beweisen“.

Der 1,96-Meter-Riese gilt als wurf- und abwehrstark. Für sein Heimatland stand er bislang 18-mal auf der Platte. Er gehört zum erweiterten Kader Montenegros für die EM im Januar in Ungarn und der Slowakei. "Ich freue mich sehr über die Verpflichtung", sagt Recken-Trainer Christian Prokop. "Er passt in meinen Augen sehr gut zu uns, kann variabel stark verteidigen und ist im Angriff brandgefährlich. Branko wird uns helfen, weitere Schritte nach vorne zu machen. Zugleich wird auch er von unserer Mannschaft und dem Umfeld in Hannover profitieren und sich weiterentwickeln."

Für Martinovic, der im Sommer nach Melsungen geht, haben die Recken einen hochwertigen Ersatz gefunden. Noch offen ist, ob es mit Nejc Cehte, der Vertrag des anderen rechten Rückraumspielers läuft im Sommer aus, weitergeht. Denkbar, dass die Recken mit einer Alternative planen.