"Alternativlos": Recken sagen ihr Trainingslager aufgrund eines positiven Corona-Falls ab

Daher haben die Recken das Trainingslager in Ilsenburg kurzfristig abgesagt. "Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis es auch uns treffen würde", sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Die gesamte Mannschaft ist in häuslicher Isolation. Alle Spieler sind symptomfrei.

Auch am Peugeot-Cup in Dessau am Sonntag wird die Mannschaft nicht teilnehmen können. Das Turnier hätte im Anschluss an das Trainingslager stattfinden und zur Feinabstimmung für die Bundesliga-Rückrunde beitragen sollen.