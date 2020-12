Recken-Traum in der Warteschleife : Final Four verschoben, DHB-Pokal 2021 fällt aus

Das schon von Anfang April 2020 auf Ende Februar verlegte Final Four ist erneut nach hinten verschoben worden. Die Finalrunde der vergangenen Saison soll nun am 5. und 6. Juni 2021, also gegen Ende der aktuellen Saison, stattfinden. Austragungsort bleibt Hamburg.

Anzeige

Betroffen davon: die TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken treffen im Halbfinale auf die MT Melsungen, zudem der TBV Lemgo auf den THW Kiel.