Recken gelingt lang ersehnter Auswärtserfolg bei Schlusslicht Coburg

Torwart Urban Lesjak ließ einfach die Beine zusammenschnappen und hielt so den Siebenmeter von Milos Grozdanic in der Schlusssekunde. Normalerweise ein Grund, auszuflippen und ekstatisch zu jubeln. Doch Lesjak und seine Recken hatten den Sieg längst eingetütet. Die Mannschaft klatschte sich locker ab. Als sie zum Siegertänzchen zusammenfand, machte sich dann doch ein Lächeln in jedem Gesicht breit. Immerhin gab es in der Fremde eine Ewigkeit nichts zu feiern. Später in der Kabine ging die Party dann richtig los.

Anzeige

Die TSV Hannover-Burgdorf beendete am Mittwochabend mit dem 33:26 in Coburg nach 14 Monaten endlich die Auswärtsmisere. Es war der erste Sieg der Saison in der Fremde – und der erste seit dem 3. März 2020 in Nordhorn (32:24). Wenn nicht beim Tabellenletzten, wo dann sollten die Recken ihre Negativserie beenden? An der Antwort ließen sie gestern schon früh keine Zweifel.