TSV Hannover-Burgdorf: Böhm und Häfner zu Besuch bei Merkel - EHF-Cup im Blick 

Die Rückfahrt mit dem Mannschaftsbus am Sonntag um 10 Uhr von Hamburg nach Hannover war keine Pflicht. Wer wollte, durfte dableiben und sich das Pokalfinale antun. Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf waren dramatisch im Halbfinale an Magdeburg gescheitert. Vielleicht war es für diejenigen, die blieben, auch aktive Schmerzbewältigung, im Finale Kiel gegen Magdeburg siegen zu sehen. Neben einigen Spielern schauten auch Trainer Carlos Ortega und Sportchef Sven-Sören Christophersen das Finale live in Hamburg.

Das Ausscheiden im Halbfinale macht dennoch Mut

Die verpasste Endspielteilnahme war umso ärgerlicher, weil sie die Rückkehr nach Europa ermöglicht hätte, da Kiel in der Königsklasse starten wird und nicht im EHF-Cup. Doch so bitter das 29:30 gegen den SCM war – die Niederlage hatte auch ihr Gutes. Denn die Recken bekamen erneut die Bestätigung, dass sie gegen jeden Gegner bestehen können, wenn es darauf ankommt – trotz vieler verletzter Spieler. Das macht Mut für den Endspurt in der Liga, vor allem aber für den EHF-Cup. Da mischen die Recken noch voll mit. Im Viertelfinale geht es ab Ostersonntag gegen die Füchse Berlin, die in Hamburg gegen Kiel das zweite Halbfinale verloren hatten. In Hin- und Rückspiel haben die Recken alle Chancen auf das nächste Final Four. Wieder im Norden. Diesmal in Kiel.

Recken wollen Füchse ärgern „Wir gehen optimistisch in die EHF-Cup-Spiele mit Berlin. Mal schauen, was da geht“, sagt Christophersen und fragt rhetorisch: „Warum sollten wir nicht das nächste Finalturnier erreichen können?“ Die Antwort gibt Christophersen gleich selbst. „Wir haben eine tolle Moral. Wir haben die Qualität, in entscheidenden Spielen uns zu behaupten und starke Liestungen abzurufen“, sagt er. Auch Morten Olsen nahm den Kopf nach der Niederlage sofort hoch und mahnte: „Die Saison ist noch nicht zu Ende.“ Das nächste Ligaspiel steht Gründonnerstag daheim gegen die Rhein-Neckar Löwen an, es ist die Generalprobe für das erste Berlin-Duell. Viel Zeit für die Vorbereitung bleibt nicht, denn ein großer Teil der Mannschaft ist in den nächsten Tagen gar nicht da. Olsen spielt für Dänemark, Nejc Cehte und Urban Lesjak für Slowenien, Joshua Thiele für die Junioren-Nationalmannschaft. Fabian Böhm und Kai Häfner bestreiten diese Woche die wichtigen EM-Qualifikationsspiele gegen Polen am Mittwoch in Gleiwitz und am Samstag in Halle (Westfalen).

Offizieller Empfang bei Merkel Garniert wurde der Nationalmannschaftslehrgang schon gestern Nachmittag mit einem offiziellen Empfang nach der Heim-WM bei Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Stress pur für die meisten Spieler. „Das ist schon eine große Ehre, aber nicht unbedingt der beste Termin“, sagte Kiels Pokalsieger Hendrik Pekeler, den auch die generelle Spielterminhatz nervt. Mit Blick auf die Polen-Spiele so unmittelbar nach dem Pokalhöhepunkt fügte er hinzu: „Die Ansetzung ist schon katastrophal. Ich bin es wirklich leid.“

