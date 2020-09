Das ist doch mal ein Anfang: Recken testen vor 500 Zuschauern gegen Lübeck-Schwartau

Anzeige

Es wird spannend zu beobachten sein, was die Spieler der TSV Hannover-Burgdorf nach dem zweiten Testspiel der Vorbereitung zur Atmosphäre sagen werden. "Wollen die Möglichkeit auch für einen Testlauf nutzen" Waren beim ersten Test in der Swiss-Life-Hall am 30. August gegen den HSV Hamburg (42:27) keine Zuschauer erlaubt, werden bei der Partie gegen den VfL Lübeck-Schwartau am 12. September 500 Fans, und damit die Höchstzahl dessen, was in Niedersachsen erlaubt ist, zusehen können. Geschäftsführer Eike Korsen spricht von einem Testlauf, auch im Hinblick auf den Bundesliga-Start am 1. Oktober an gleicher Stelle gegen GWD Minden: „Im Zuge der Umsetzung aller gebotenen Präventionsmaßnahmen wollen wir die Möglichkeit des Testspiels auch für einen Testlauf des erarbeiteten Hygiene- und Betriebskonzepts nutzen."

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 1. Spieltag: GWD Minden (H), Donnerstag, 1. Oktober 2020, 19 Uhr ©

Keeper Domenico Ebner verweist darauf, dass die Recken auch in der neuen Saison auf die Unterstützung der Zuschauer angewiesen sein werden: "Nachdem wir sechs Monate ohne Fans in der Halle spielen mussten, freuen wir uns nun umso mehr über die geringe Anzahl an Zuschauern." Der Vorverkauf startet am Dienstag, 8. September (10 Uhr), wobei Dauerkarten-Inhaber und Partner ein Vorkaufsrecht erhalten und separat über das genaue Vorgehen per E-Mail informiert werden. Tickets kosten 10 Euro Tickets sind dabei ausschließlich über den Online-Ticketshop (www.die-recken.de/tickets) und die Hotline erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 10 Euro, kann aber individuell erhöht werden, wenn man den Verein mit einer zusätzlichen Spende unterstützen möchte. Mögliche Restkarten gehen ab Freitag, 11. September, in den freien Verkauf.