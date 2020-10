Vor dem Spiel ist nach dem Spiel: Diese Woche warten Kiel und Coburg auf die Recken

Aber auch schon vor der Partie, als das Team sich nach dem Aufwärmen noch einmal flitzend in die Katakomben zurückzog, johlten die Recken bereits um die Wette. Die Vorfreude war in allen Winkeln der ZAG-Arena zu spüren. Auch hinterher freuten sich die Recken wie kleine Kinder. Endlich wieder spielen. "Einfach ein riesiger Unterschied" Ivan Martinovic und Malte Donker lächelten unter ihren Masken, als sie den geglückten Saisonstart erklärten. Für beide war es aufgrund schwerer Verletzungen die erste Recken-Partie überhaupt in 2020. So ein Ligaspiel sei „einfach ein riesiger Unterschied zu einem Freundschaftsspiel“, sagt Martinovic. „Die Mentalität, wie man aufs Feld oder in die Kabine geht, ist eine ganz andere. Wir waren von der ersten Sekunde an hellwach.“

Bilder vom Handball-Spiel der 1. Bundesliga zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und GWD Minden Alfred Jönsson (links) schiebt sich an seinem Gegenspieler vorbei. ©

Und die Fans in der ZAG-Arena gaben den entscheidenden Push. „Endlich wieder vor Zuschauern spielen“, sagte Donker. Auch wenn die Anzahl noch überschaubar war. Viele Fans blieben aufgrund der der Corona-Pandemie geschuldeten Unsicherheit noch zu Hause. "Tolle Atmosphäre" Lediglich 1209 Fans statt der erlaubten 2000 kamen, „trotzdem war es laut“, betonte Donker. „Eine tolle Atmosphäre. Es hat richtig Spaß gemacht“, fand auch Kapitän Fabian Böhm. „Wir konnten zeigen, dass unser Konzept funktioniert hat und dass Hallensport möglich ist“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Das macht Mut für mehr.“ "Konnte die Fans spüren" Vertreter des Ordnungsamtes seien da gewesen und „konnten sich überzeugen“. Das Wichtigste fürs Team: „Man konnte die Fans spüren auf dem Feld. Das gibt einem das Gefühl, dass es trotz der Corona-Einschränkungen ein halbwegs normales Spiel ist.“ Bereits am kommenden Donnerstag (19 Uhr) spielen die Recken gegen HSC 2000 Coburg wieder daheim. Erneut sind 2000 Fans zugelassen. Allerdings steht vorher noch die schwerste Auswärtsaufgabe der Saison an: das Gastspiel beim THW Kiel am Dienstag (19 Uhr). Beim Rekordmeister und Titelverteidiger um seinen neuen Weltstar Sander Sagosen haben die Recken nichts zu verlieren. „Es gibt keinen Druck“, sagt Donker, der das Vergnügen haben wird, hinten auf halb rechts Sagosen zu decken. „Man freut sich immer, gegen Kiel zu spielen. Und dann auch noch gegen den besten Spieler der Welt“, sagt Donker.