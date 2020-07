Warmer Geldregen für die Recken? Geld des Bundes stopft Löcher bei der TSV Hannover-Burgdorf

Die Profivereine der 1. und 2. Ligen im Handball, Eishockey, Basketball und Volleyball sowie der 3. Fußball-Liga erhalten für den Wegfall ihrer Zuschauereinnahmen insgesamt 200 Millionen Euro Nothilfe vom Bund. Der Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets wurde am Donnerstag im Bundestag beschlossen. In Berlin wird abgenickt – und in Hannover aufgeatmet. Das Geld stopft Löcher bei den Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf.