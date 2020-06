Zieltermin für die Recken jetzt im Oktober? Handball-Bundesliga entscheidet bald über Saisonstart

Die Handballer müssen sich in Geduld üben. Erst am Mittwoch, 24. Juni, wollen der Dachverband HBL sowie die 20 Bundesligisten den Termin für den Saisonstart 2020/2021 mitteilen, darauf wurde sich gestern im Rahmen einer Schaltkonferenz verständigt. Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf verabschieden am Montag auf dem Schützenplatz ihre Abgänge.