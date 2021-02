Recken-Erlebniswelt zahlt sich aus: Diakonie Niedersachsen erhält 3000 Euro

Auch in schlechten Zeit hält die TSV Hannover Burgdorf zu ihren Partnern: Der Handball-Bundesligist spendet 3000 Euro an die Diakonie Niedersachsen. Das Geld stammt aus den Erlösen der Recken-Erlebniswelt und soll den Auszubildenden in der Pflegeassistenz zugutekommen.