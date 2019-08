Die Recken gehen fremd: Handballer stärken ihren Teamgeist beim Sport im Sand

Fußball und Volleyball im Sand können die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf also auch. Coach Carlos Ortega lud am Donnerstagnachmittag zum Teambuilding ins Vereinssportzentrum von Hannover 96 an der Stammestraße. Die beiden besten Mannschaften durften hinterher genießen, die anderen mussten arbeiten.