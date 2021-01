Trotz Verletzungspech: Recken-Talent Nils Schröder klopft bei den Profis an

Viele Talente hat die TSV Burgdorf bereits entdeckt, gefördert und auf den Weg in die Bundesliga gebracht. Mit A-Junior Nils Schröder, der aus Himmelpforten bei Stade stammt, klopft nun erneut ein Nachwuchsspieler an das Tor zum Handballoberhaus. „Nils hat riesiges Potenzial, ist fokussiert und enorm zielstrebig. Für uns gilt es, dieses weiterzuentwickeln. Wichtig ist, dass er gesund bleibt und weiterhin diese positive Einstellung beibehält. Ich traue ihm noch ganz viel zu“, sagt Heidmar Felixson, Jugendkoordinator bei der TSV Hannover-Burgdorf. Gesundheit ist das, was ihm bei der TSV jeder wünscht, denn in diesem Punkt hat er bereits einiges durchmachen müssen. Anzeige

Wie die meisten Jungen hatte auch Schröder zunächst mit Fußball angefangen. Bereits im zarten Alter von vier Jahren ließ er sich die Fußballstiefel bei seinem Heimatverein MTV Himmelpforten schnüren. „Ich glaube, ich habe fast jedes Bundesliga-Spiel im Fernsehen geguckt und kannte von jedem Spieler die Rückennummer“, erzählt er. Seine wahre Begabung wurde jedoch erst ein paar Jahre später entdeckt – durch Zufall. Weil er in der Halbzeit eines Handballspiels seiner Schwester Kerrin die Bälle mit so viel Wucht ins Tor warf, wurde der Verein aufmerksam und bat ihn zum Training. Fortan brachte er zwei Jahre lang Fußball und Handball unter einen Hut, dann musste eine Entscheidung her.

Als 16-Jähriger verließ der Rechtshänder, der zu den größten Rückraumhoffnungen der TSV Burgdorf gehört, das Elternhaus, um allein den Schritt nach Hannover zu wagen. Der Teenager besucht die Humboldtschule in Linden-Süd und wohnt im Sportinternat. „Klar war das am Anfang eine große Umstellung, auch weil ich nur noch zwei- bis dreimal pro Halbjahr nach Hause kam. Aber hier kannte ich schon viele Spieler von Auswahllehrgängen; von denen bin ich in Hannover überragend aufgenommen worden“, sagt Schröder.

Schröter lockt Schröder Eingefädelt hatten den Wechsel Carsten Schröter (TSV-Jugendcoach) und Landestrainerin Christine Witte. „Ich hatte vorher schon viel Kontakt zu Burgdorfer Spielern, wie zum Beispiel Martin Hanne, mit dem ich dann auch ein Jahr das Zimmer geteilt habe. Und wenn die Trainer Iker Romero, Heidmar Felixson oder Carsten Schröter heißen, liegt ein Wechsel auf der Hand, weil mir hier vielleicht sogar das beste Training deutschlandweit geboten wird“, sagt Schröder.

Freundin spielt in der zweiten Bundesliga Talentierte Nachwuchsspieler Stück für Stück an höhere Aufgaben heranzuführen und bestenfalls für das Profiteam in der Bundesliga auszubilden – so lautet die Zielsetzung, an der sich die Handballabteilung der TSV Burgdorf orientiert. Und in dieses Raster passt Schröder geradezu ideal. Weil neben Schule und Training wenig Zeit für andere Hobbys bleibt, ist es gut, dass es im Internat nicht langweilig wird. „Ich habe hier eine Menge neue Freunde gewonnen, das macht vieles einfacher“, sagt er. Darunter ist auch Pia Döpke, mit der er seit fast einem Jahr zusammen ist. Wie sollte es anders sein: eine Handballerin. Döpke wechselte vor zwei Jahren von der HSG Badenstedt nach Bremen, spielt nun bei Werder in der 2. Liga.

Nach ganz oben – das schwebt auch Nils Schröder vor: „Mein Ziel ist es, in der Bundesliga für die Recken aufzulaufen.“ Einen ersten Schritt dahin hat es kürzlich gegeben. Wegen der Handballweltmeisterschaft musste Trainer Ortega auf etliche Profis verzichten und füllte seinen Kader mit Nachwuchskräften auf. „Wenn ich mich gut anstelle, darf ich vielleicht öfter mitmachen“, hofft Schröder auf eine Fortsetzung.

Schröder ist nicht kleinzukriegen Es wäre ihm zu gönnen, denn in seiner Laufbahn haben den 18-Jährigen schon eine Vielzahl von Verletzungen zurückgeworfen, ihn sogar zweimal die Nominierung zur Jugendnationalmannschaft gekostet. Ende 2017 begannen die Probleme mit der Patellasehne. Im Februar 2018 riss der Meniskus im linken Knie, im September 2019 der im rechten. Ein Jahr später kam rechts der zweite Meniskusriss hinzu.

Trotz dieser Rückschläge ist Schröder aber stets wieder zurückgekommen: „Kurz nach den Verletzungen war ich natürlich immer ex­trem frustriert, vor allem auch, weil ich davor immer auf einem guten Weg war. Vor meinem zweiten Meniskusriss hatte ich gerade mein Debüt in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga gegeben. Es lief wieder richtig gut, deshalb war die Frustration natürlich sehr groß.“

Felixson: "Nils kommt doppelt stark zurück" Im Moment ist das Talent verletzungsfrei und hat sich wieder herangekämpft. Mit viel Reha und Einzeltraining, weil an Mannschaftseinheiten mit seiner A-Jugend wegen der Corona-Krise nicht zu denken war. Offenbar stellte er sich so gut an, dass es auch Coach Ortega nicht verborgen blieb.