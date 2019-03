Recken-Überflieger Timo Kastening im Interview: "Da kannst du nicht Tatütata machen"

Timo Kastening, Ihr Länderspieldebüt steht an. Wie nervös sind Sie schon?

Ganz ehrlich, bisher nicht mehr als sonst. Vielleicht kommt das direkt vor dem Spiel, wenn du dir das Nationaltrikot überstreifst, du die Deutschland-Jacke anhast und einläufst in die Halle mit den 10 000 Fans. Und dann die Nationalhymne ertönt. Das werden die Momente sein, die man auch nicht vergessen wird. Aber bis dahin galt und gilt es, hier beim Lehrgang meine Arbeit zu erledigen. Es waren und sind so viele Eindrücke hier, da hat der Kopf gar nicht Zeit, zu denken: Wow, jetzt steht dein erstes Länderspiel an.

Können Sie denn die Hymne?

Ja, die kann ich. Ich werde nicht „brüh“ singen ...

... „brüh“ statt „blüh im Glanze“ – wie Sarah Connor damals. Wer fängt denn an auf Rechtsaußen? Lemgos Tim Hornke oder Sie? Hat das der Bundestrainer schon entschieden?

Nein. Da habe ich auch kein Gefühl. Es gab immer zwei Aufstellungen, mit denen er trainiert hat, aber mit welcher er anfängt, weiß ich nicht.