Recken verlieren letztes Saisonspiel – Gegner THW Kiel kann sich nicht freuen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat das letzte Saisonspiel beim TWH Kiel mit 26:30 verloren. Den Kielern nutzte der Sieg jedoch nichts: Da die SG Flensburg-Handewitt ihre Auswärtsaufgabe beim Bergischen HC mit 27:24 erfüllte, konnte sie ihren dritten Meisterschaftstriumph nach 2004 und 2018 perfekt machen, während der THW mit lediglich drei Niederlagen und 62:6 Punkten "nur" der der beste Zweite in der Bundesliga-Geschichte ist.

Recken mit dem besseren Start

Den besseren Start in die Partie hatten die Recken erwischt. In der sechsten Minute lag Hannover mit 3:1 in Führung. Erst allmähliche stabilisierte sich die Abwehr der Kieler.

Die Gäste bekamen zunehmend Probleme und versuchten es mit dem siebten Feldspieler anstelle des Torwarts. Diese Variante bestraften Ekberg, Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek mit Treffern in das leere Tor. Hannover verkürzte noch einmal auf 19:20 (40.), aber der THW brachte den Sieg routiniert über die Zeit.