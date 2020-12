Recken vor schwerem Heimspiel gegen Göppingen: Es wird mal wieder Zeit für zwei Punkte 

Das erste Geister-Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf könnte gruselige Folgen für sie haben. Am heutigen Donnerstag (19 Uhr) kommt mit FrischAuf Göppingen ein formstarker Gegner in die ZAG-Arena. Wird die Recken-Festung erstmals in dieser Saison genommen, droht der Anschluss ans Tabellenmittelfeld verloren zu gehen. Anzeige „Unter den personellen Voraussetzungen sehe ich uns nicht unbedingt in der Favoritenrolle, aber wir werden natürlich alles tun, diese beiden Punkte hier zu behalten“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen. Bei den Recken dürften Kapitän Fabian Böhm (Wadenprobleme) und sein Stellvertreter Evgeni Pevnov (Entzündung in der Schulter) erneut ausfallen.

Während die Göppinger eine formidable Saison spielen und Fünfte sind, warten die Recken nun seit fünf Partien auf einen Sieg und kommen der Abstiegszone näher. Zuletzt schenkten sie beim 26:26 in Essen erneut einen Punkt in den Schlusssekunden her. Trainer Carlos Ortega ist immer noch der Ansicht, dass der Ball bei der Schlusssirene nicht im Tor war, diese Szene war höchst umstritten. Aber das Video dazu wieder und wieder zu schauen, bringe nichts, sagt der Coach: „Wir können nur unsere eigenen Aktionen beeinflussen, daran müssen wir arbeiten. Und dass wir jetzt gleich wieder ein Spiel haben, ist gut für den Kopf.“ Im Duell beim Aufsteiger fehlten Böhm und Pevnov bereits – und damit zwei wichtige Stammkräfte. „Mit dieser Situation müssen wir klarkommen, bei beiden hoffe ich auf einen Einsatz am Sonntag“, so Ortega. Dann kommt HBW Balingen-Weilstetten in die ZAG-Arena (16 Uhr).

"Wir sind konkurrenzfähig" Die Mannschaft gegen FrischAuf wird abermals eine sehr junge sein, und die „hat natürlich noch viel zu lernen“, wie Ortega sagt. Recken-Torwart Domenico Ebner, der in Essen 17 Paraden hatte und bester Recke war, sieht das positiv: „Von den Fehlern, die dieser jungen Truppe jetzt passieren, werden wir in der Rückrunde extrem profitieren.“ Was nicht bedeuten soll, dass in diesem Lernprozess keine Erfolge möglich wären. „Wir sind konkurrenzfähig und können auch Göppingen schlagen“, betont der Schlussmann.

Smarason ragt bei Göppingen heraus Göppingens Coach Hartmut Mayerhofer hat Ebner einst nach Bietigheim in die 2. Bundesliga geholt, als er dort Trainer war. „Er legt Wert auf eine stabile Deckung und das Tempospiel mit Gegenstößen“, weiß der Keeper. Mit dem Isländer Janus Smarason haben die Gäste einen hervorragenden Spielmacher, der großen Anteil am bisherigen Abschneiden hatte. „Er spielt momentan so gut wie nie zuvor“, attestiert Ortega. Das lässt sich in seinem Team aktuell von sehr wenigen Profis sagen. Ein Beispiel ist Martin Hanne, der 19-Jährige hat seine Chance im linken Rückraum bravourös genutzt. „Gegen Göppingen wird es verdammt schwer“, sagt auch Hanne.