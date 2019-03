Recken werfen in Erlangen einen Fünf-Tore-Vorsprung weg - 25:25!

Ausgerechnet Kai Häfner hat den letzten Fehlpass gespielt. Sieben Sekunden blieben der TSV Hannover-Burgdorf beim HC Erlangen im finalen Angriff, um doch noch zwei Punkte mitzunehmen. Aber der Recken-Kapitän hatte nach zuletzt starken Auftritten einen schwachen, er warf den Ball ins Aus. Die TSV musste sich nach langer Führung mit einem 25:25 (15:12) begnügen. Wissenswert über Erlangen: Diese Mannschaft gibt nicht so schnell klein bei. „Vom Spielverlauf ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber wir haben eine gute Auswärtspartie gemacht, selbst wenn wir nicht am absoluten Limit waren“, sagte Nationalspieler Fabian Böhm.

Torwart Lesjak hält jeden dritten Ball

Auch Ex-Burgdorfer Katsigiannis hält überragend

Erlangen lässt sich nicht mehr abschütteln

Vorentscheidend war das aber nicht, weil auch Katsigiannis immer besser wurde. Erlangen stand in der Abwehr nun besser, ließ über den Kreis nicht mehr so viel zu. Und der Ex-Burgdorfer (hielt 40 Prozent) war bei mehreren Würfen der Recken aus dem Rückraum zur Stelle. „Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut durchgebrochen und nicht zu so guten Chancen gekommen“, sagte Häfner. Veit Mävers scheiterte bei seinem vierten Siebenmeter, Erlangen kam auf 20:21 heran (52.) und ließ sich nicht mehr abschütteln.

„Wir haben zwar das Tempo gut rausgenommen, es am Ende aber leider nicht über die Zeit gebracht“, sagte Böhm und monierte, die Schiedsrichter hätten zu schnell Zeitspiel gegen die Recken gepfiffen. Über Erlangen wusste Böhm schon vorher, dass es keine schlechte Mannschaft ist: „Aber normalerweise müssen wir das Ding gewinnen.“