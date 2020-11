Recken machen zu viele Fehler: TSV Hannover-Burgdorf verliert deutlich beim TVB Stuttgart

Erst nach fast fünf Minuten trafen die Recken erstmals, Ilija Brozovic nutzte seinen zweiten freien Wurf. Die Gäste starteten schlecht, leisteten sich offensiv zahlreiche Fehler. In der 11. Minute hieß es 1:5 aus Sicht der TSV Hannover-Burgdorf. Trainer Carlos Ortega nahm die erste Auszeit, mahnte im Angriff zu mehr Geduld. Aber die Recken kamen nicht durch, die Stuttgarter verschoben clever. Martin Hanne kam für den schwachen Kapitän Böhm und hatte etliche gute Szenen. Der Youngster verkürzte auf 4:7 (14. Minute), insgesamt warf er stattliche sieben Tore, es waren seine ersten in dieser Saison. Nun waren die Recken endlich im Spiel. Das lag auch an Torwart Urban Lesjak, der mehrfach glänzend parierte und einen höheren Rückstand vereitelte – und seine Vorderleute bisweilen lautstark anbrüllte.

Das bisher schwächste Spiel der Recken

In der zweiten Hälfte wurde es kaum besser. Auf eine gelungene Aktion folgte verlässlich ein Fehler. Nach 40 Minuten betrug der Rückstand immer noch sechs Treffer. Ortega, ganz neu ohne Bart, schüttelte gefühlt immer öfter den Kopf. Er ließ nun mit einer 5:1-Taktik verteidigen. Sein Gegenüber Jürgen Schweikardt, der hinterher von einem „sehr, sehr guten Spiel“ sprach, brachte die Recken regelmäßig mit einem siebten Feldspieler in Verlegenheit und aus dem Rhythmus, in den sie ohnehin kaum fanden. Beim Stand von 18:24 wechselte Ortega Torwart Domenico Ebner ein. Bis zum 21:25 in der 52. Minute holten die Recken auf, zweimal traf Jannis Krone in dieser Phase. „Wir hatten gute Aktionen dazwischen, aber da waren einfach viel zu viele Fehler. Wir waren nicht clever, machen uns das Leben selbst schwer“, monierte Christophersen.

Es reichte aber bei weitem nicht mehr, es war das bisher schwächste Spiel der Recken. Das sah auch Hanne so, der auffälligste Recken-Akteur: „Insgesamt war Stuttgart besser, wir konnten den Rückstand vom Beginn nicht mehr aufholen.“ Mit 6:8 ist das Punktekonto der TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison erstmals negativ. Ausgleichen können die Recken das frühestens im Auswärtsduell mit Aufsteiger TuSEM Essen am 29. November. Die Partie am nächsten Donnerstag (19. November) gegen die MT Melsungen fällt aus.