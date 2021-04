Lächelt hier die Recken-Zukunft? Spannende Tage für Trio aus dem Perspektivkader

Insgeheim hatten sie sich vorm inneren Auge schon auf der Platte spielen sehen. Schließlich saßen die Jung-Recken Matteo Ehlers (21), Koray Ayar (21) und Felix Wernlein (22) gegen den großen THW Kiel am vergangenen Wochenende doch „nur“ auf der Bank. Aber selbst das war für das Trio schon so ein gefühlter Ritterschlag.

Am Spieltag bekam das Trio dann Spieler zu Gesicht, die es sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Hinterher Hände zu schütteln mit Sander Sagosen, dem besten Spieler der Welt – das hatte was.

Dennoch: Für Ayar ist „ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Die Woche war unfassbar für uns.“ Sporadisch waren sie alle schon mal dabei, aber nur, um in den Länderspielpausen den Kader aufzufüllen. „Jetzt ging es um ein konkretes Trainingsziel, die direkte Vorbereitung auf ein Bundesliga-Spiel, das war sehr spannend.“

Der Kreisläufer versteht Ortegas Entscheidung. Zumal es gegen Kiel 40 Minuten lang sehr gut lief, Ortega hatte gar keinen Grund zu wechseln. Selbst in der Schlussphase, als das Spiel entschieden war, ließ er seine gestandenen Spieler ran. Auch als Signal an den Gegner, das Spiel nicht abzuschenken.

Und auch für Rückraumspieler Ehlers findet Romero sehr positive Worte. „Er hat einen guten Wurf und überzeugt im Eins-gegen-eins. Durch seine Aggressivität ist er gut für die zweite Welle.“ Ehlers überzeuge „in jedem Training mit Kampfgeist, er will sich immer verbessern“. Für ihn sei es bei der Konkurrenz im Rückraum „nicht so einfach. Aber Matteo hat alle Möglichkeiten für die Zukunft“, verspricht Romero.

Ehlers selbst schwärmt von den vergangenen Tagen mit dem Team und ist „dankbar für alles“. Natürlich sei es „schade, wenn man nicht spielt, wenn man schon dabei ist. Aber das ist keine Enttäuschung.“ Der gebürtige Alfelder spielte bis vergangenen Sommer noch in Hildesheim, wechselte dann in den Perspektivkader – unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Sein Ziel: den Schritt in die Profiliga zu schaffen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell die Chance gibt“, sagt Ehlers.

Ehlers auch in Mannheim dabei

Tatsächlich ist er sogar der Einzige aus dem Debütantentrio, der auch beim Spiel der Recken am Samstag (20.30 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen im Kader steht. Ehlers fuhr am Freitag mit im Bus nach Mannheim. Seine erste Auswärtsfahrt mit den Profis. Vielleicht klappt es ja diesmal mit den ersten Spielminuten in der besten Liga der Welt.

Wernlein und Ayar mussten zu Hause bleiben, weil sich auf ihren Positionen die Personalnot reduziert hat. Ganz sicher: Sie werden eines Tages eine neue Chance bekommen.