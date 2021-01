Red-Bull-Teamchef Christian Horner: Deshalb ist Max Verstappen besser als Lewis Hamilton

Im Kampf um die Weltmeisterschaft hatte Max Verstappen gegenüber Lewis Hamilton in der zurückliegenden Formel-1-Saison klar das Nachsehen. Während der Rekordchampion in seinem Mercedes souverän seine Kreise zog und sich sogar leisten konnte, ein Rennen wegen einer Coronavirus-Infektion zu verpassen, wurde der Niederländer mit Red Bull hinter Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas WM-Dritter. Für seinen Teamchef Christian Horner hat sich 2020 allerdings gezeigt, dass Verstappen dem Vergleich mit dem 36-jährigen Briten standhalten kann. Beide würden aus dem Fahrerfeld "herausstechen", sagte Horner dem dem niederländischen Motorsport-Portal RacingNews365.

Diese Performance habe gezeigt, dass der Mercedes klar das dominierende Auto ist - ganz egal, wer hinter dem Steuer sitzt. Hamilton habe das bessere "Paket" zur Verfügung, so Horner, unter dessen Leitung Sebastian Vettel zwischen 2010 und 2013 vier Mal in Folge Weltmeister wurde. "Wenn bei Red Bull jemand für Verstappen ins Auto steigt, wenn Max zum Beispiel Corona hätte, würde niemand sein Level erreichen." Diese These wird durch die Bilanzen der Vorjahre untermauert, als der 23 Jahre alte Verstappen seine Teamkollegen Daniel Ricciardo (2018), Pierre Gasly (2019) und Alexander Albon (2019 und 2020) jeweils in die Schranken wies - zum Teil deutlich.