Es war schon eine kleine Demonstration, was Max Verstappen beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko ablieferte: Auch durch ein aus seiner Sicht ziemlich verkorkstes Qualifying mit nur Startplatz drei ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen, eroberte sich mit einem eindrucksvollen Start und vor allem einem unglaublichen Bremsmanöver in der ersten Kurve sofort die Führung und hatte von da an das Rennen komplett unter Kontrolle. 16 Sekunden nahm er, trotz zeitweise durchaus dosierter Fahrweise, seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton ab, baute seinen Vorsprung in der WM auf 19 Punkte aus – und auch in der Konstrukteurs-WM liegt Red Bull jetzt nur noch einen Punkt hinter Mercedes. Anzeige

Schon eine kleine Vorentscheidung im Titelkampf, bei noch vier ausstehenden Rennen? Oder zumindest ein deutlicher Fingerzeig? Zumindest die Stimmung war am Sonntagabend in Mexiko eindeutig: Während Red-Bull-Motorsportkoordinator Dr. Helmut Marko noch das Doppelpodium mit dem von den Fans frenetisch gefeierten Lokalmatador Sergio Perez zur großen Tequilaparty aufrief, hingen bei Mercedes die Köpfe – und der Haussegen ein bisschen schief.

Denn sowohl Teamchef Toto Wolff als auch Lewis Hamilton ärgerten sich über die Fahrweise von Pole-Mann Valtteri Bottas am Start: "Ich hatte einen guten Start und war auf einer Höhe mit Valtteri. Ich bin auf meiner Linie geblieben und habe versucht, den Weg für die Red Bulls zu zumachen", sagte Hamilton. "Ich dachte, dass Valtteri dasselbe machen würde. Aber er hat die Tür offengelassen und Max ist auf der Rennlinie durchgeschlüpft." Auch wenn die Mercedes-Ingenieure zugaben, dass man Verstappen wohl selbst dann nicht hätte halten können, wäre er am Start nicht gleich vorne gewesen, war Wolffs Fazit eindeutig: "Wir haben es ihm heute einfach zu leicht gemacht."

Hamilton: "19 Punkte sind natürlich eine Menge"

Es war aber vor allem die Tatsache, im Rennen nicht den Hauch einer Chance zu haben, die bei Mercedes für Frust sorgen musste. Und das, obwohl der vorher prognostizierte und früher immer gegebene Leistungsnachteil des Mercedes-Antriebs gegenüber dem Honda in der Höhenluft von Mexiko-City diesmal gar nicht mehr vorhanden war: "Da haben wir gute Arbeit geleistet und aufgeholt", so Wolff. "Es war die Aerodynamik, der Red Bull hatte einfach viel mehr Abtrieb in den Kurven." Dazu kommt: Sergio Perez scheint sich immer mehr zum stärkeren und konstanteren Helfer seines Teamkollegen zu entwickeln als Bottas.

Wolff betonte: "Wir müssen einfach nur hast arbeiten und weiter pushen und jetzt auch ein bisschen auf den Renngott hoffen." Bei Hamilton hingegen klang schon ein bisschen Resignation durch: "19 Punkte sind natürlich eine Menge. Wenn sie ihre überlegene Geschwindigkeit in die nächsten Rennen mitnehmen, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wo sie die Performance herholen, aber sie waren eine halbe Sekunde pro Runde schneller als wir. Wir geben alles, was wir haben, aber leider reicht es im Moment nicht, um es mit ihnen aufnehmen zu können."