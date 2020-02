Red Bull präsentiert "RB16" für die neue Formel-1-Saison - Verstappen mit Kampfansage an Hamilton

Mit dem "RB16" will das Formel-1-Team Red Bull im Kampf um den Titel mitfahren. Das neue Fahrzeug präsentierte der Vorjahresdritte der Team-Wertung am Mittwoch. Die Fahrer Max Verstappen und Alex Albon setzen auf viele Erfolge in der kommenden Saison. Eine Kampfansage schickt der Holländer schon jetzt an Weltmeister Lewis Hamilton.