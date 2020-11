Wirbel um positive Corona-Tests bei sechs Salzburg-Profis: Neue Tests alle negativ

Sechs positive Corona-Tests beim Champions-League-Gegner des FC Bayern, Red Bull Salzburg , haben sich am Montag offenbar als falsch-positiv herausgestellt. Nachdem der österreichische Meister am Montagmorgen bekannt gegeben hatte, dass sechs Nationalspieler aus dem Klub positiv auf das Virus getestet worden waren, gab es am Abend das Kommando zurück: Bei allen Spielern wäre das Ergebnis bei einem weiteren Test negativ gewesen.

Wie Geschäftsführer Stephan Reiter erklärte, arbeite man nun daran, "so rasch wie möglich alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die aktuell bestehenden Einschränkungen für unsere Mannschaft zu beenden". Allen Spielern soll es damit ermöglicht werden, dass sie umgehend doch noch zu ihren Nationalteams reisen können.

DFB-Kapitän Manuel Neuer über Belastung in Corona-Zeiten: "So eine Saison hat es noch nie gegeben"

Die positiven Tests hatten die Vereinsverantwortlichen überrascht. Denn ein bereits am Freitag ausgewerteter Corona-Test für das Spiel am Sonntagabend gegen Rapid Wien (1:1) war den Klub-Angaben zufolge bei allen Spielern negativ ausgefallen. RB Salzburg ist nach der Länderspielpause am 25. November in der Champions League der nächste Gruppengegner von Titelverteidiger FC Bayern München.