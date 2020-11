Bericht: Salzburg-Youngster Dominik Szoboszlai vor Winter-Transfer zum FC Arsenal – Kein Leipzig-Wechsel?

Die Liste junger Talente, die von Red Bull Salzburg zu europäischen Top-Klubs gewechselt sind, ist lang. Jüngste Beispiele sind selbstredend Erling Haaland, der seit Januar 2020 bei Borussia Dortmund auf Torejagd geht, und Takumi Minamino, der ebenfalls im vergangenen Winter zum FC Liverpool wechselte. Mit Dominik Szoboszlai steht nun schon der nächste Top-Youngster in den Startlöchern. Der 20 Jahre alte ungarische Nationalspieler dreht derzeit richtig auf, erzielte in 12 Pflichtspielen bislang fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Allein in drei Partien in der Champions League sowie zwei Qualifikationsspielen für die Königsklasse traf er viermal. Anzeige

Mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) ist der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler der aktuell teuerste Ungar überhaupt. Seine starken Statistiken machen Szoboszlai natürlich bei zahlreichen Klubs in den großen Ligen interessant. Aktuell am heißesten wird der FC Arsenal als Abnehmer gehandelt. Wie die Sun berichtet, will das Team von Trainer Mikel Arteta den jungen Salzburg-Profi im Winter verpflichten. Der Vertrag von Szoboszlai läuft allerdings noch bis Sommer 2022.